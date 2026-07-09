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Прокуратура просит суд возобновить уголовное дело против блогерши Лерчек

Гособвинение попросило Гагаринский районный суд Москвы возобновить процесс по уголовному делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек). Прокуратура считает, что она может присутствовать на заседаниях, несмотря на болезнь. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Гособвинение попросило Гагаринский районный суд Москвы возобновить процесс по уголовному делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек). Прокуратура считает, что она может присутствовать на заседаниях, несмотря на болезнь. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. В этой связи гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства, — передает слова собеседника ТАСС.

В правоохранительных органах отметили, что Лерчек продолжает проходить курс химиотерапии. Он продлится до 17 июля этого года. Один из участников процесса отметил, что решение о возобновлении примут 10 июля.

Ранее стало известно, что врачи онкологического центра имени Н. Н. Блохина, где Лерчек проходит курс химиотерапии, разрешили ей участвовать в судебном процессе. Перед этим Чекалина прошла новое обследование, чтобы подтвердить свой диагноз. Повторная экспертиза показала, что блогерша действительно борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами.

Лерчек столкнулась с критикой после того, как ее заметили в спортзале. Пользователи усомнились в том, что блогерша действительно проходит курс химиотерапии. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, можно ли заниматься спортом при таком диагнозе.

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Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
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