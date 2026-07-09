Прокуратура просит суд возобновить уголовное дело против блогерши Лерчек

Лерчек столкнулась с критикой после того, как ее заметили в спортзале. Пользователи усомнились в том, что блогерша действительно проходит курс химиотерапии. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, можно ли заниматься спортом при таком диагнозе.