Прокуратура просит суд возобновить уголовное дело против блогерши Лерчек

Гособвинение попросило Гагаринский районный суд Москвы возобновить процесс по уголовному делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек). Прокуратура считает, что она может присутствовать на заседаниях, несмотря на болезнь. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.
— Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. В этой связи гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства, — передает слова собеседника ТАСС.
В правоохранительных органах отметили, что Лерчек продолжает проходить курс химиотерапии. Он продлится до 17 июля этого года. Один из участников процесса отметил, что решение о возобновлении примут 10 июля.
Ранее стало известно, что врачи онкологического центра имени Н. Н. Блохина, где Лерчек проходит курс химиотерапии, разрешили ей участвовать в судебном процессе. Перед этим Чекалина прошла новое обследование, чтобы подтвердить свой диагноз. Повторная экспертиза показала, что блогерша действительно борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами.
Лерчек столкнулась с критикой после того, как ее заметили в спортзале. Пользователи усомнились в том, что блогерша действительно проходит курс химиотерапии. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, можно ли заниматься спортом при таком диагнозе.