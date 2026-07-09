ФСБ показала допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны

По словам россиянки, она получила задание от украинского координатора и в марте сняла квартиру в Москве. В помещении были установлены камеры, с помощью которых велось наблюдение за местом проживания и автомобилем военнослужащего. Как утверждает подозреваемая, видеосигнал с устройств должен был передаваться на Украину. Кроме того, в арендованном жилье она подготовила предметы для конспирации и запасы продуктов.