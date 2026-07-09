Обвиняемого в убийстве 22-летней девушки под Новосибирском отправили в СИЗО

По версии следствия, трагедия произошла в период с 4 по 7 июля 2026 года в одной из квартир города Обь. Во время застолья между мужчиной и 22-летней женщиной произошла ссора. Следователи считают, что обвиняемый связал знакомой руки скотчем, после чего нанес ей не менее двух ударов ножом в шею и грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась, а мужчина скрылся с места преступления.