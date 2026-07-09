В Иркутской области мошенники обманывают семьи погибших бойцов СВО

В Иркутской области набирает обороты мошенническая схема, жертвами которой становятся семьи погибших участников СВО.
— Аферисты звонят вдовам, матерям и другим родственникам бойцов, представляются чиновниками и приглашают на торжественное вручение медалей, — сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
Для убедительности они присылают фальшивые приглашения с печатью. Затем следуют стандартные действия — просят перейти по ссылке или продиктовать паспортные данные.
Одна из таких историй произошла в Усолье-Сибирском. Женщина заподозрила обман, когда у неё попросили отправить личные данные и фотографии погибшего на фоне военной техники.
В администрации Иркутска ранее предупреждали о подобных случаях: мошенники обзванивали горожан под видом сотрудников администрации. Власти подчёркивают: все реальные награждения проводятся официально, и персональные данные по телефону никогда не запрашивают.
Если вам поступил такой звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите в полицию.