В Приангарье спустя неделю нашли тело 4-летнего мальчика, унесённого рекой

По имеющимся данным, погибший малыш с годовалого возраста каждое лето сплавлялся с родителями по Иркуту. Он хорошо плавал и не боялся воды. В этот раз отец не смог присоединиться к семье, поэтому несовершеннолетний находился на маршруте только с мамой.