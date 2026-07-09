У омичей на оживленном участке у Телецентра забрали машины

В среду, 8 июля 2026 года, судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на одной из самых оживленных транспортных развязок Омска — рядом с остановкой «Телецентр». В течение четырех часов автовладельцев проверяли на наличие непогашенных задолженностей, включая неоплаченные административные штрафы.
Как сообщили в ГУФССП России по Омской области, проверку прошли несколько десятков водителей. Четыре автомобиля, принадлежащие должникам, были арестованы на месте.
Одним из них стал 57-летний владелец «Белджи X50» 2024 года выпуска. В отношении мужчины в отделе судебных приставов по Ленинскому округу возбуждено два исполнительных производства о взыскании денежных средств в связи с причинением ущерба в результате ДТП на общую сумму 535 тысяч рублей. Должник ограничивался минимальными платежами по 300−500 рублей в месяц, ссылаясь на отсутствие денег. При остановке он выразил несогласие с действиями приставов, полагая, что незначительные суммы исключают арест имущества. Однако судебный пристав составил акт описи и ареста, оставив автомобиль на ответственное хранение должнику. Если в 10-дневный срок задолженность не будет погашена, машину изымут и передадут на принудительную реализацию.
Еще одной должницей стала 22-летняя омичка на «Пежо 308» 2008 года выпуска. В отношении нее возбуждено производство о взыскании 39 тысяч рублей за коммунальные услуги. Если она не оплатит долг, автомобиль также будет передан на продажу.