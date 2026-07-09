В Прикамье наркокурьершу поймали с четырьмя килограммами наркотиков

Наркокурьершу поймали с четырьмя килограммами наркотиков в Березниках, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Жительницу 1993 года рождения задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС. При обыске в автомобиле и двух квартирах женщины полицейские нашли больше 4 килограммов наркотиков разных видов, а также электронные весы, тарелки и контейнеры для фасовки.
Следствие установило, что обвиняемая распространяла наркотики через тайники-закладки на территории Березников и Пермского края.
На время следствия фигурантку заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.