В Прикамье наркокурьершу поймали с четырьмя килограммами наркотиков

Жительницу 1993 года рождения задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС. При обыске в автомобиле и двух квартирах женщины полицейские нашли больше 4 килограммов наркотиков разных видов, а также электронные весы, тарелки и контейнеры для фасовки.