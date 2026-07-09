Вину не признает и не раскаивается: инспектор манежа и мотокаскадер ответят в суде за гибель молодой гимнастки на «Колесе смелости»

Виктория Баландина с самого детства занималась акробатикой, была заслуженным мастером спорта, и выступала с номерами в составе творческого коллектива на различных праздниках, но всегда мечтала о большем — выступать в цирке. За месяц до трагедии она познакомилась с мотокаскадером Владимиром Созановым, который предложил ей попробовать свои силы и пригласил на репетиции в Магнитогорский цирк, где в то время труппа цирка-шапито «Виват» готовилась к гастролям в Абхазии. С 10 мая 2025 года Вика приступила к изнуряющим тренировкам, занималась по восемь часов в день. Но к опаснейшему трюку на «Колесе смелости» ее допустили без опыта работы на подобных конструкциях. Она не проходила инструктаж, не имела допуска и выполняла сложные элементы без страховки и пассировки. После случившейся трагедии от Вики открестились все, пытаясь замять дело, и ее семье пришлось упорно доказывать, что между ней и Магнитогорским цирком существовали трудовые отношения, ведь никаких трудовых договоров с ней заключено не было. Семья Баландиных добилась своего. Гражданский суд признал спортсменку сотрудником цирка.