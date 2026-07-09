«Грозят крупные штрафы»: новый вид мошенничества выявили в Казахстане

ДП Карагандинской области призывает предпринимателей и жителей региона сохранять бдительность. Если вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками государственных органов, сообщают о необходимости срочно выполнить какие-либо требования, приобрести оборудование, перевести деньги на «безопасный счет» или требуют оплату за оказание услуг, не принимайте поспешных решений. Проверяйте полученную информацию только через официальные каналы и ни при каких обстоятельствах не переводите деньги незнакомым лицам. При малейших подозрениях на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102».