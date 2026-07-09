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Почти 600 новосибирцев пострадали от клещей за неделю

Специалисты подчеркивают, что аномальная жара лишь временно снизила активность клещей.

Источник: РИА "Новости"

За минувшую неделю в медучреждения Новосибирской области с укусами клещей обратились 598 человек, включая 85 детей, что на 16% меньше предыдущих показателей.

При этом с начала сезона жертвами паразитов уже стали более 14 тысяч жителей. По данным Роспотребнадзора, чаще всего атаки происходили в Новосибирске, а также в Искитимском и Тогучинском районах.

Специалисты подчеркивают, что аномальная жара лишь временно снизила активность клещей, и опасный сезон продлится вплоть до выпадения первого снега.

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