Два лесных пожара действуют в Катангском районе на 9 июля

IrkutskMedia, 9 июля. По состоянию на 9 июля в лесах Катангского района действуют два возгорания. Один пожар был локализован на площади 16 га. Еще один удаленный труднодоступный пожар действует на площади 1045 га.
В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что сегодня наземное патрулирование ведут 83 группы, в составе которых 174 человека. Мониторинг обстановки осуществляется одновременно.
Накануне, 8 июля, в Шелеховском районе огнеборцы ликвидировали один ранее обнаруженный лесной пожар на площади 4,5 га. Новых возгораний не было зарегистрировано. Всего в тушении пламени накануне участвовали 134 человека, привлекалось восемь единиц наземной техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров было задействовано восемь воздушных судов. Общее время налета составило 34 часа 35 минут.
Ранее агентство сообщало, что на утро 8 июля перешло три пожара. Один из них в Шелеховском районе был локализован на площади 4,5 га. Два удаленных труднодоступных пожара в Катангском районе общей площадью 845 га остаются действующими.