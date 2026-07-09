Два лесных пожара действуют в Катангском районе на 9 июля

Накануне, 8 июля, в Шелеховском районе огнеборцы ликвидировали один ранее обнаруженный лесной пожар на площади 4,5 га. Новых возгораний не было зарегистрировано. Всего в тушении пламени накануне участвовали 134 человека, привлекалось восемь единиц наземной техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров было задействовано восемь воздушных судов. Общее время налета составило 34 часа 35 минут.