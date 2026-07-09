Тела пропавших в Кызыле девочек нашли в 60 км друг от друга

Обнаружение тел стало ключевым, но далеко не последним этапом работы экстренных служб. Тот факт, что останки были найдены на значительном удалении друг от друга — около 60 километров — стал предметом особого внимания следствия. В настоящее время криминалисты и следователи СУ СК РФ по Республике Тыва работают над тем, чтобы восстановить хронологию событий того дня.
«Следствие проводит комплекс экспертиз, чтобы установить точные причины смерти и понять, как именно дети оказались на таком расстоянии друг от друга», — поясняют в ведомстве.
Сейчас устанавливается круг общения погибших, опрашиваются свидетели и анализируются все возможные версии случившегося. Правоохранительные органы призывают воздержаться от распространения недостоверных слухов до завершения официальной экспертизы.
Напомним, что Айлана и Амина ушли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их выключенные телефоны и обувь одной из них. Основная версия — девочки могли утонуть. Сегодня на берегу Енисея нашли два тела. Они могут принадлежать пропавшим девочкам.
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