Тела пропавших в Кызыле девочек нашли в 60 км друг от друга

Обнаружение тел стало ключевым, но далеко не последним этапом работы экстренных служб. Тот факт, что останки были найдены на значительном удалении друг от друга — около 60 километров — стал предметом особого внимания следствия. В настоящее время криминалисты и следователи СУ СК РФ по Республике Тыва работают над тем, чтобы восстановить хронологию событий того дня.