В Уссурийске ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Спасатели ищут двух девушек, предположительно утонувших в водоеме в парке Уссурийска, сообщило ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
«Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме в парке отдыха и спорта “Радужный”, предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения», — говорится в сообщении.
Третью девушку — 2006 года рождения — спасли сотрудники базы и передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия работают спасатели.
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