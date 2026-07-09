Тайная система «Хавала» и сигареты на 293 млн тенге: в Казахстане накрыли схему контрабанды из Кыргызстана

Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.