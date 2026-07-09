В Хабаровском крае мужчина выстрелил в экс-жену из страха перед новой супругой

Гость уехал к себе в Могилёвку, но ночью проснулся в страхе перед разоблачением. Схватив в гараже гладкоствольное ружьё, он вернулся к дому бывшей жены. Увидев в освещённом проёме силуэт, злоумышленник выстрелил и, думая, что всё кончено, скрылся.