Школьника обвинили в диверсии на железной дороге в Первоуральске

Задержанный сразу после поджога школьник был помещен под стражу по решению суда. В ходе расследования следователи при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и УТ МВД России по УрФО провели обыски, допросы и назначили судебные экспертизы для установления всех обстоятельств дела. Сейчас следователи продолжают расследование, идет работа над выявлением заказчиков преступления.