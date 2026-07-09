ВСУ нанесли удары по жилому дому и больнице в Энергодаре

Глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по многоэтажному жилому дому и медицинской части в городе-спутнике Запорожской АЭС. Пострадавших нет.
«Киевский режим снова нанес удар по квартире в многоэтажном доме. В этот раз на улице Центральная. А чуть позже ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) ударили по нашей медсанчасти», — написал Пухов в своем канале на платформе «Макс».
Уточняется, что в результате атаки повреждены окна с первого по пятый этаж приемного отделения больницы, а также два служебных автомобиля, принадлежащих медицинскому учреждению.