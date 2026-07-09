ВСУ нанесли удары по жилому дому и больнице в Энергодаре

«Киевский режим снова нанес удар по квартире в многоэтажном доме. В этот раз на улице Центральная. А чуть позже ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) ударили по нашей медсанчасти», — написал Пухов в своем канале на платформе «Макс».