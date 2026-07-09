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ВСУ нанесли удары по жилому дому и больнице в Энергодаре

Минувшей ночью ВСУ нанесли удары по городу-спутнику Запорожской АЭС. Под обстрел попали квартира в многоэтажном доме на улице Центральная и медсанчасть.

Источник: РИА "Новости"

Глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по многоэтажному жилому дому и медицинской части в городе-спутнике Запорожской АЭС. Пострадавших нет.

«Киевский режим снова нанес удар по квартире в многоэтажном доме. В этот раз на улице Центральная. А чуть позже ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) ударили по нашей медсанчасти», — написал Пухов в своем канале на платформе «Макс».

Уточняется, что в результате атаки повреждены окна с первого по пятый этаж приемного отделения больницы, а также два служебных автомобиля, принадлежащих медицинскому учреждению.