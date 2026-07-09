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В одном из районов Дагестана из-за подтопления ввели режим ЧС

В Гергебильском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за выхода рек из берегов. Затоплен газопровод, перекрыты дороги, продолжается эвакуация населения в пострадавших районах. Оперативные службы работают в экстренном режиме.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Власти Дагестана объявили режим чрезвычайной ситуации на территории Гергебильского района в связи с масштабным паводком. Как сообщает районная администрация в своем канале в мессенджере MAX, в ряде сел муниципалитета наблюдается критический и непрерывный подъем уровня воды в местных реках.

Ситуация в районе осложняется разрушениями инфраструктуры. Вышедшая из берегов река Койсу повредила и затопила магистральный газопровод вблизи села Маали. Кроме того, из-за масштабного обвала грунта полностью заблокировано автомобильное сообщение в направлении села Хаджалмахи.

Спасатели и коммунальные службы региона переведены на экстренный режим работы. Ранее неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Кизилюртовском районе, где власти были вынуждены начать эвакуацию жителей населенного пункта Манапкала.

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