В одном из районов Дагестана из-за подтопления ввели режим ЧС

Власти Дагестана объявили режим чрезвычайной ситуации на территории Гергебильского района в связи с масштабным паводком. Как сообщает районная администрация в своем канале в мессенджере MAX, в ряде сел муниципалитета наблюдается критический и непрерывный подъем уровня воды в местных реках.
Ситуация в районе осложняется разрушениями инфраструктуры. Вышедшая из берегов река Койсу повредила и затопила магистральный газопровод вблизи села Маали. Кроме того, из-за масштабного обвала грунта полностью заблокировано автомобильное сообщение в направлении села Хаджалмахи.
Спасатели и коммунальные службы региона переведены на экстренный режим работы. Ранее неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Кизилюртовском районе, где власти были вынуждены начать эвакуацию жителей населенного пункта Манапкала.