В Омске будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двух мужчин

Трагедия произошла днём 24 апреля на перекрёстке Нефтезаводской и Энтузиастов. Водитель «Тойоты Спринтер» проигнорировал знак и красный свет, вылетел на перекрёсток и сбил двух пешеходов, менявших колесо на островке безопасности. 73-летний мужчина и его 33-летний внук скончались от полученных травм. Освидетельствование показало, что виновник аварии был пьян — 1,139 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.