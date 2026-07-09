В Омске будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двух мужчин

Уголовное дело пьяного водителя, насмерть сбившего двух мужчин на островке безопасности, передали в суд, сообщили в прокуратуре и УМВД Омской области. 65-летнему омичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ.
Трагедия произошла днём 24 апреля на перекрёстке Нефтезаводской и Энтузиастов. Водитель «Тойоты Спринтер» проигнорировал знак и красный свет, вылетел на перекрёсток и сбил двух пешеходов, менявших колесо на островке безопасности. 73-летний мужчина и его 33-летний внук скончались от полученных травм. Освидетельствование показало, что виновник аварии был пьян — 1,139 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Вину он признал. Дело рассмотрит Советский районный суд. Пьяному водителю грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что полиция опубликовала опрос пьяного водителя, из-за которого погибли люди — на кадрах мужчина пояснял, что ехал на дачу после распития с приятелем и не заметил светофор.