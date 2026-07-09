Пассажир разбил длинными трубами стекло трамвая в Казани — его ищет полиция

Инцидент произошел в трамвае, курсирующем по маршруту № 3. Мужчина зашел в салон с длинными трубами в руках, нарушив правила перевозки негабаритного багажа. При выходе из трамвая на остановке «Завод Искож» мужчина разбил боковое стекло, после чего скрылся.
Как итог — ущерб за разбитое стекло, простой в ожидании прибытия полиции, выбытие вагона с линии и ремонт трамвая, который несколько дней не выходил на линию, что для наших пассажиров означает уменьшение количества единиц на маршруте и увеличение интервала ожидания транспорта.
Мужчину ищет полиция. Сотрудники МУП предлагают ему добровольно возместить причиненный ущерб.
Ранее «Татар-информ» сообщал о выходке автомобилиста, который кидал в трамвай камни, поскольку ему не позволили проехать по трамвайным путям. Проступок мужчины попал на видео.