Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир разбил длинными трубами стекло трамвая в Казани — его ищет полиция

Мужчину, который разбил стекло трамвая в Казани, ищут полицейские. Об этом «Татар-информу» сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Источник: ИА Татар-информ

Инцидент произошел в трамвае, курсирующем по маршруту № 3. Мужчина зашел в салон с длинными трубами в руках, нарушив правила перевозки негабаритного багажа. При выходе из трамвая на остановке «Завод Искож» мужчина разбил боковое стекло, после чего скрылся.

Как итог — ущерб за разбитое стекло, простой в ожидании прибытия полиции, выбытие вагона с линии и ремонт трамвая, который несколько дней не выходил на линию, что для наших пассажиров означает уменьшение количества единиц на маршруте и увеличение интервала ожидания транспорта.

констатируют в Метроэлектротрансе

Мужчину ищет полиция. Сотрудники МУП предлагают ему добровольно возместить причиненный ущерб.

Ранее «Татар-информ» сообщал о выходке автомобилиста, который кидал в трамвай камни, поскольку ему не позволили проехать по трамвайным путям. Проступок мужчины попал на видео.