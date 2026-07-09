Пассажир разбил длинными трубами стекло трамвая в Казани — его ищет полиция

Как итог — ущерб за разбитое стекло, простой в ожидании прибытия полиции, выбытие вагона с линии и ремонт трамвая, который несколько дней не выходил на линию, что для наших пассажиров означает уменьшение количества единиц на маршруте и увеличение интервала ожидания транспорта.