В Прикамье обнаружили зону зарождения опасных шквалов

Ученые обратили внимание на то, что 16 июля 2015 года и 2 августа 2025 года на обозначенной территории наблюдались похожие природные явления. В частности, прошлогодний ураган уничтожил около 520 гектаров сосновых лесов, что говорит о его чрезвычайной силе.