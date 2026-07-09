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В Прикамье обнаружили зону зарождения опасных шквалов

В Пермском крае ученые обнаружили территорию, где периодически возникают шквалы, наносящие ущерб лесному хозяйству и линиям электропередач.

В Пермском крае ученые обнаружили территорию, где периодически возникают шквалы, наносящие ущерб лесному хозяйству и линиям электропередач.

Как пояснили в ГИС-центре ПГНИУ, зона опасных природных явлений расположена на севере региона, к западу от города Березники, поблизости от поселка Орел и села Огурдино. Последний раз шквал был зафиксирован на этой территории 7 июля, он сопровождался сильным градом. Ветер повалил большое количество деревьев.

Ученые обратили внимание на то, что 16 июля 2015 года и 2 августа 2025 года на обозначенной территории наблюдались похожие природные явления. В частности, прошлогодний ураган уничтожил около 520 гектаров сосновых лесов, что говорит о его чрезвычайной силе.

Появление ветров синоптики объясняют соседством с мелководным участком Камского водохранилища. Вода в нем быстро прогревается и создает конвекцию, способствующую формированию опасных природных явлений.