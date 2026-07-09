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Двое парней едва не погибли на озере Кашкадан в Уфе

В Уфе спасатели дважды за сутки боролись за жизни на озере Кашкадан. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В первом случае 22-летний парень в пьяном состоянии заплыл на глубину, потерял ориентацию, упал плашмя лицом вниз в воду и захлебнулся. Дежурные спасатели оперативно извлекли пострадавшего. На берегу ему провели реанимационные мероприятия, благодаря которым парень пришел в сознание. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Второй инцидент произошел через короткое время с 20-летним парнем, который также заплыл на глубину и начал тонуть. Спасатели достали пострадавшего из воды и доставили на берег в сознании, после чего передали бригаде скорой помощи.