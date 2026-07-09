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Удары США повредили ж/д линию Тегеран — Мешхед в Иране

В Иране остановлено движение поездов на линии, соединяющей Тегеран и Мешхед. Причиной стала серия ночных ударов со стороны США, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на «Иранские железнодорожные дороги».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

На места повреждений путей уже выехали ремонтные бригады. Оператор сети пообещал устранить неполадки в максимально сжатые сроки.

Власти сейчас организуют альтернативные способы доставки пассажиров в Мешхед, которые остались без железнодорожного сообщения.

Американские военные нанесли удары в ночь на 9 июля. Под обстрел попали южные прибрежные провинции Ирана, а также два моста на востоке страны. По данным иранского Минздрава, погибли 14 человек. В ответ иранская армия атаковала американские объекты в Катаре, Бахрейне и Кувейте. В Бахрейне позже заявили, что отразили несколько воздушных атак со стороны Ирана.

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