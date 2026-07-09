Удары США повредили ж/д линию Тегеран — Мешхед в Иране

Американские военные нанесли удары в ночь на 9 июля. Под обстрел попали южные прибрежные провинции Ирана, а также два моста на востоке страны. По данным иранского Минздрава, погибли 14 человек. В ответ иранская армия атаковала американские объекты в Катаре, Бахрейне и Кувейте. В Бахрейне позже заявили, что отразили несколько воздушных атак со стороны Ирана.