Удары США повредили ж/д линию Тегеран — Мешхед в Иране

На места повреждений путей уже выехали ремонтные бригады. Оператор сети пообещал устранить неполадки в максимально сжатые сроки.
Власти сейчас организуют альтернативные способы доставки пассажиров в Мешхед, которые остались без железнодорожного сообщения.
Американские военные нанесли удары в ночь на 9 июля. Под обстрел попали южные прибрежные провинции Ирана, а также два моста на востоке страны. По данным иранского Минздрава, погибли 14 человек. В ответ иранская армия атаковала американские объекты в Катаре, Бахрейне и Кувейте. В Бахрейне позже заявили, что отразили несколько воздушных атак со стороны Ирана.