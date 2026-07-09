Глава Тувы Ховалыг прокомментировали информацию о найденных телах девочек

«Сейчас на месте работает руководитель республиканского оперштаба Шолбан Сендаш. Процедура опознания находится в процессе, и мы ожидаем официальных итогов от следственных органов. Это тяжелые минуты для каждого из нас», — пишет Ховалыг в своих социальных сетях.