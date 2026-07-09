Житель Минусинска похитил в Овсянке велосипед и сдал его в ломбард

В Овсянке полицейские раскрыли кражу велосипеда с лестничной клетки подъезда. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД. В дежурную часть с заявлением обратилась 35-летняя жительница, которая рассказала, что неизвестные похитили велосипед ее сына стоимостью 16 тысяч рублей.