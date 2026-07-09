В Таганроге возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек

По данным ведомства, в ночь на 9 июля в частном доме на 1-й Котельной обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет. При осмотре погибших зафиксировали травмы, указывающие на криминальный характер смерти.