В Таганроге в частном доме найдены убитыми две женщины и мужчина

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в Таганроге. Об этом сообщили в СК России.
Отмечается, что, по данным следствия, в ночь на четверг в частном домовладении по улице 1-я Котельная были найдены тела двух женщин и одного мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет. Характер телесных повреждений свидетельствует о криминальном характере смерти.
Правоохранителям уже удалось установить лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Предварительно, подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле. Фигурант объявлен в розыск.
Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.