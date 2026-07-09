В Таганроге в частном доме найдены убитыми две женщины и мужчина

Отмечается, что, по данным следствия, в ночь на четверг в частном домовладении по улице 1-я Котельная были найдены тела двух женщин и одного мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет. Характер телесных повреждений свидетельствует о криминальном характере смерти.