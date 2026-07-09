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В Таганроге в частном доме найдены убитыми две женщины и мужчина

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в Таганроге. Об этом сообщили в СК России.

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в Таганроге. Об этом сообщили в СК России.

Отмечается, что, по данным следствия, в ночь на четверг в частном домовладении по улице 1-я Котельная были найдены тела двух женщин и одного мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет. Характер телесных повреждений свидетельствует о криминальном характере смерти.

Правоохранителям уже удалось установить лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Предварительно, подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле. Фигурант объявлен в розыск.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.