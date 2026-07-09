Аксенов: при ночной атаке БПЛА в Джанкое погиб мирный житель

Минувшей ночью Республика Крым подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате налета в Джанкое погиб местный житель. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Органами власти будет оказано все необходимое содействие», — заявил руководитель республики.
Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять бдительность и соблюдать информационную гигиену, доверяя только проверенным сведениям из официальных источников.