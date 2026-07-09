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Аксенов: при ночной атаке БПЛА в Джанкое погиб мирный житель

Крым подвергся ночной атаке БПЛА. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о гибели жителя Джанкоя и пообещал оказать поддержку семье погибшего. Власти призывают жителей соблюдать бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью Республика Крым подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате налета в Джанкое погиб местный житель. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Органами власти будет оказано все необходимое содействие», — заявил руководитель республики.

Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять бдительность и соблюдать информационную гигиену, доверяя только проверенным сведениям из официальных источников.

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