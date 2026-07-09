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Воронежскую компанию оштрафовали за несвоевременную газификацию дома

Размер взыскания составил 600 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Компанию «ВоронежТехноГазСервис» оштрафовали на 600 тысяч рублей за нарушение предусмотренных договором сроков подключения дома к газораспределительным сетям. Об этом сообщили в региональном УФАС.

Установлено, что просрочка составила 109 календарных дней. Для компании это уже повторное нарушение порядка подключения к газораспределительным сетям.

Штраф назначило региональное УФАС. Однако организация не согласилась с ним и обратилась в Арбитражный суд Воронежской области. В ходе разбирательства «ВоронежТехноГазСервис» объяснило нарушение сроков отсутствием своевременного финансирования со стороны единого оператора газификации. Однако суд заявил, что это не является причиной для нарушения, и компания должна соблюдать требования законодательства независимо от условий финансирования своей деятельности. В результате постановление воронежского УФАС осталось в силе.