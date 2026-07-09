Волгоградка выбросила в окно более 7 млн рублей по требованию мошенников

Как рассказали в региональном главке МВД России, в полицию пришла 46-летняя волгоградка с заявлением, что ее 20-летняя дочь стала жертвой мошенников и семья лишилась крупной суммы. По словам женщины, неизвестный позвонил девушке под видом курьера. Для получения посылки просил продиктовать код. После юной волгоградке стал названивать уже якобы представитель финансовой организации. Девушку запугали, что ей грозит уголовная ответственность за попытки финансирования недружественной страны. Дальше все сбережения нужно было перевести на «безопасный счет». Испуганная девушка по инструкции мошенника купила инструменты и вскрыла сейф матери. Все, что в нем нашла, выкинула в окно.