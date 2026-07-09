Эбола унесла жизни более 600 человек в ДР Конго

На данный момент зафиксировано 1759 случаев заражения. Медики отмечают, что обстановка продолжает ухудшаться. Самой напряженной остается ситуация в провинции Итури на востоке страны.
Как передает AP, в этом регионе многие врачи грозят уволиться. Причина — задержки с выплатой зарплат. Медики уже уведомили о своих намерениях как провинциальное, так и столичное руководство.
Эпидемию официально объявили 15 мая в провинции Итури, которая граничит с Угандой и Южным Суданом. Позже вирус перекинулся на соседние восточные провинции — Северное Киву и Южное Киву, а также добрался до Уганды.