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Эбола унесла жизни более 600 человек в ДР Конго

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 600 человек. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные местных чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Saphire Lab, LJI

На данный момент зафиксировано 1759 случаев заражения. Медики отмечают, что обстановка продолжает ухудшаться. Самой напряженной остается ситуация в провинции Итури на востоке страны.

Как передает AP, в этом регионе многие врачи грозят уволиться. Причина — задержки с выплатой зарплат. Медики уже уведомили о своих намерениях как провинциальное, так и столичное руководство.

Эпидемию официально объявили 15 мая в провинции Итури, которая граничит с Угандой и Южным Суданом. Позже вирус перекинулся на соседние восточные провинции — Северное Киву и Южное Киву, а также добрался до Уганды.