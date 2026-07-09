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ВСУ атаковали здание медсанчасти и жилой дом в Энергодаре

Минувшей ночью ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара. Под удар попали здание медико-санитарной части и многоэтажный жилой дом. В больнице выбиты стекла и повреждены служебные авто, обошлось без жертв. Ранее сообщалось об атаке на энергосистему города.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины минувшей ночью нанесли удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, атаковав здание медико-санитарной части и многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

По словам мэра, в результате обстрела медицинского учреждения никто не пострадал. Однако зданию нанесен материальный ущерб: в приемном отделении выбиты окна с первого по пятый этаж, также повреждены два служебных автомобиля больницы. Глава города подчеркнул, что целенаправленный удар по объекту здравоохранения свидетельствует о «полной неадекватности противника».

Кроме того, Максим Пухов сообщил, что в эту же ночь ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому, расположенному на Центральной улице. Ранее также поступала информация о ночной атаке украинских войск на энергетическую систему города-спутника Запорожской АЭС.