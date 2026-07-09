ВСУ атаковали здание медсанчасти и жилой дом в Энергодаре

По словам мэра, в результате обстрела медицинского учреждения никто не пострадал. Однако зданию нанесен материальный ущерб: в приемном отделении выбиты окна с первого по пятый этаж, также повреждены два служебных автомобиля больницы. Глава города подчеркнул, что целенаправленный удар по объекту здравоохранения свидетельствует о «полной неадекватности противника».