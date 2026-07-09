Загадка перевязанного пальца: на суде в Самаре врач рассказал, зачем к нему обратилась Екатерина Тархова

В Самаре 9 июля проходит очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи. Главной подозреваемой является их единственная внучка Екатерина. Свидетели дают показания, которые помогают пролить свет на жуткое преступление.
28 декабря 2024 года Екатерина Тархова обратилась в медицинский центр, где ее принял хирург Талгат Ахматалиев. В суде мужчина рассказал, что пациентка жаловалась на кровотечение из пальца, у нее отслоился ноготь. Екатерине обработали палец и рекомендовали через день приходить на перевязки. Она появилась в клинике еще раз, но больше перевязки не делала.
По версии следствия, Екатерина Тархова с сообщниками сначала отравила бабушку с дедушкой, а потом расчленила их тела. Могла ли травма пальца быть связана с этим, определит суд.
Екатерина Тархова на заседание 9 июля пришла в розовой футболке с крыльями ангела.