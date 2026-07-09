Прокуратура взяла на контроль ход расследования тройного убийства в Таганроге

По предварительной информации СК, нападение произошло в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге. Погибли две женщины и мужчина в возрасте 60, 64 и 86 лет. Личность подозреваемого установили, сейчас ведется розыск. Предварительно, он скрылся на машине.