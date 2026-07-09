Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль ход расследования тройного убийства в Таганроге

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства смерти двух женщин и мужчины в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль ход следствия по факту тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— Следственным органом возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты его расследования, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительной информации СК, нападение произошло в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге. Погибли две женщины и мужчина в возрасте 60, 64 и 86 лет. Личность подозреваемого установили, сейчас ведется розыск. Предварительно, он скрылся на машине.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.