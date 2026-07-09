Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем трех человек спасли из горящего дома

Тушили двухэтажную постройку в воронежском селе.

Источник: Комсомольская правда

Трех человек вывели спасатели с пожара в воронежском селе Новоживотинное Рамонского района вечером 8 июля. Вызов на улицу Придонскую поступил на пульт дежурного МЧС в 19.45.

— Пожар в двухэтажном доме ликвидировали в 20.25 силами четырех пожарных расчетов. Сгорели сарай во дворе и второй этаж дома, там обрушилась кровля на площади 70 кв.м. Никто не пострадал, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше