SHOT: Житель Таганрога убил тестя, тещу и бабушку жены из-за развода

Мужчина в Таганроге убил семью жены на фоне бракоразводного процесса, пишет SHOT.
В публикации говорится, что 44-летний мужчина расправился со своими жертвами на почве раздела имущества из-за развода. Он зарезал тестя, а тещу и бабушку застрелил из ружья.
Отмечается, что после преступления он скрылся на автомобиле вместе со своим 69-летним отцом. Роль последнего в совершении убийства выясняется.
Предварительно, они оба вооружены.
Утверждается, что подозреваемый работал в полиции, но был уволен и позднее открыл автошколу в Таганроге. В семье есть трое детей.
Ранее СК сообщал, что в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек.
В ночь на четверг в Таганроге в частном доме по улице 1-я Котельная были найдены тела двух женщин и одного мужчины. Установлено, что они были убиты.
Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле. Фигуранта объявили в розыск.