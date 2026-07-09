Под Воронежем два человека пострадали в ДТП с «девяткой» и Toyota Regius Ace

Авария произошла в 12.45 на 11-м километре автодороги «Богучар — Старая Калитва — Россошь». По предварительным данным Госавтоинспекции, 45-летняя автомобилистка на «ВАЗ 2109», двигаясь в автомобильной колонне в направлении села Евстратовка, не учла интенсивность движения, вследствие чего автомобиль попал в неконтролируемый занос. Машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Тайоту Региус Эйс».