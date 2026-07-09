В Волжском женщина не смогла выбраться из горящей квартиры

— По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность удлинителя, к которому был подключен кондиционер. Почувствовав задымление, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно покинуть жилище, однако спастись не смогла. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, ее смерть наступила в результате отравления угарным газом, — сообщают в СУ СКР. — По факту происшествия проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.