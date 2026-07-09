Мать из Ачинска призналась, что убила дочь из-за ненависти к ней и мужу

По данным следствия, преступление произошло 27 июня. Под предлогом похода в магазин женщина отвела пятилетнюю девочку в безлюдное место возле железнодорожных путей. Там она задушила ребенка и нанесла травму прутом в область шеи. Спрятав тело в растительности на насыпи, злоумышленница скрылась и уехала автостопом в Красноярск, а затем в Томск и Новосибирск.