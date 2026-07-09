Мать из Ачинска призналась, что убила дочь из-за ненависти к ней и мужу

Следователи предъявили официальное обвинение 32-летней жительнице Ачинска Екатерине Н. в убийстве малолетней дочери, суд отправил фигурантку в СИЗО до 29 августа включительно. Свой поступок она объяснила личной неприязнью к погибшей дочери, а также к супругу и собственной матери. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, преступление произошло 27 июня. Под предлогом похода в магазин женщина отвела пятилетнюю девочку в безлюдное место возле железнодорожных путей. Там она задушила ребенка и нанесла травму прутом в область шеи. Спрятав тело в растительности на насыпи, злоумышленница скрылась и уехала автостопом в Красноярск, а затем в Томск и Новосибирск.
Тело девочки поисковики обнаружили 5 июля. После задержания мать дала признательные показания и подробно продемонстрировала обстоятельства преступления в ходе проверки на месте.
В рамках уголовного дела об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Подробности жуткой истории рассказали в статье.