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Предпринимателя заподозрили в убийстве трех человек в Таганроге, мужчину ищут

МВД по Ростовской области: подозреваемый в тройном убийстве мог скрыться на машине.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателя заподозрили в убийстве трех человек в Таганроге. Мужчину сейчас ищут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— Установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Предварительно, мужчина, который является предпринимателем, скрылся с места происшествия на автомобиле. Сейчас ведется розыск, — рассказали в полиции.

По данным МВД, утром 9 июля поступило сообщение о смерти двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет. При осмотре умерших зафиксировали признаки насильственной смерти.

Напомним, по факту убйиства возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ситуации также разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.

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