Медведь вышел к туристам во время сплава в Башкирии

По их словам, хищник появился всего в нескольких часах сплава от популярной достопримечательности и приблизился к месту, где находились лодки. К счастью, один из туристов вовремя заметил животное. Участники группы воспользовались специальными сигнальными гудками, чтобы отпугнуть медведя. После громкого звука зверь ушел, и встреча обошлась без происшествий.