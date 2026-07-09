Ракетный удар со стороны ВСУ угрожал Воронежу и области утром 9 июля

Ракетную опасность отменили в Воронежской области в 11:23 четверга, 9 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Особый режим действовал в регионе пятнадцать минут.
Сведений о сбитых за это время воздушных целях не поступало.
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