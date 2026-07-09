В Прикамье осудят криминального авторитета и его поддельников

По версии правоохранителей, он занимался наполнением и распределением средств «общака», искал доходы, разрешал конфликты между придерживающимися уголовной идеологии и обычными гражданами, а также покровительствовал криминальным элементам. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Кроме того, ему вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) и вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ).Также мужчина подозревается ещё в четырёх эпизодах: два вымогательства, мошенничество и разбой. По версии следствия, совершал он их вместе с двумя подельниками в составе организованной группы. Их личности установлены. Общий ущерб от их действий превысил 2,5 миллиона рублей. Всем троим предъявили обвинения, заключив под стражу до суда.