В Пермском крае задержан 43-летний «криминальный авторитет» с сообщниками

Пять лет назад рецидивист вышел из мест заключения. В 2022 году он получил криминальный статус «положенца» с определением зоны влияния в Чайковском Пермского края. Мужчина распределял и осуществлял контроль пополнения «общака», а также приискивал его источники. «Криминальный авторитет» принимал личное участие в разрешении конфликтов, оказывал общее покровительство.