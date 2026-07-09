Жительница Красноярского края устроилась в соцзащиту и оформляла себе выплаты

В октябре 2022 года женщина решила открыть кондитерское дело и получить на это государственную поддержку. Такая помощь предназначена семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Правда, семья этой женщины не входила в эту категорию. Несмотря на это, она указала в документах недостоверные сведения о доходах и получила 350 тысяч рублей на развитие дела.