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Члена партии «Мать Армения» задержали по делу о гостайне

Утром 9 июля в Армении задержали члена оппозиционной партии «Мать Армения» Арегназ Манукян. Ее подозревают в разглашении гостайны. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В пресс-службе СК заявили, что в отношении Манукян возбудили уголовное преследование по части 1 статьи 427 УК Армении. Речь идет о публикации сведений, которые содержат государственную тайну. «Она задержана, будет доставлена в суд для решения вопроса об аресте», — уточнили в ведомстве.

До задержания, утром того же дня, в квартире Манукян прошли обыски. Их проводили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, в конце мая, суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии «Мать Армения» Андраника Теваняна. Его обвиняют в государственной измене и шпионаже.