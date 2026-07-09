Члена партии «Мать Армения» задержали по делу о гостайне

В пресс-службе СК заявили, что в отношении Манукян возбудили уголовное преследование по части 1 статьи 427 УК Армении. Речь идет о публикации сведений, которые содержат государственную тайну. «Она задержана, будет доставлена в суд для решения вопроса об аресте», — уточнили в ведомстве.