В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону предпринимателя, подозреваемого в совершении тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области в канале на платформе «Макс».
«В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении. В настоящее время он доставляется в СУ СК России по Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Таганроге в частном доме были обнаружены тела 64-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 60 и 86 лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, фигурант скрылся с места преступления на личном автомобиле, после чего был объявлен в розыск.