В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге

Ранее в Таганроге в частном доме были обнаружены тела 64-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 60 и 86 лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, фигурант скрылся с места преступления на личном автомобиле, после чего был объявлен в розыск.