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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге. Тела погибших были ранее найдены в частном доме. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, но был оперативно обнаружен сотрудниками полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону предпринимателя, подозреваемого в совершении тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области в канале на платформе «Макс».

«В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении. В настоящее время он доставляется в СУ СК России по Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Таганроге в частном доме были обнаружены тела 64-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 60 и 86 лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, фигурант скрылся с места преступления на личном автомобиле, после чего был объявлен в розыск.