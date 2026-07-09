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Стали известны личности убитых в Таганроге

Две женщины и мужчина погибли после нападения в Таганроге в ночь на 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

Личности троих убитых в Таганроге официально не раскрывают. При этом, по информации источника «КП — Ростов-на-Дону», погибшими оказались родители и бабушка бывшей жены подозреваемого.

Ранее в СК и полиции сообщили о том, что были найдены две женщины 60 и 86 лет и мужчина 64 лет. При осмотре умерших зафиксировали признаки насильственной смерти. Также, по официальным данным, подозреваемый является предпринимателем. Он мог скрыться с места просишествия на машине.

Напомним, по факту убйиства возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ситуации разбираются сотрудники МВД, следователи и представители прокуратуры.

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