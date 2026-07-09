Стали известны личности убитых в Таганроге

Ранее в СК и полиции сообщили о том, что были найдены две женщины 60 и 86 лет и мужчина 64 лет. При осмотре умерших зафиксировали признаки насильственной смерти. Также, по официальным данным, подозреваемый является предпринимателем. Он мог скрыться с места просишествия на машине.