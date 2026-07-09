Более 40 кг наркотиков нашли в «Газели» лжедорожников под Петербургом

При обыске в кузове нашли два мешка с брикетами. Экспертиза показала: больше 19 килограммов растительного наркотика. Служебная собака нашла тайник со спрятанным контейнером. В нем оказалось еще 25 килограммов «синтетики». Итого — больше 44 килограммов.