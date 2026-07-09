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ФСБ задержала в Краснодаре мужчину, готовившего теракт против офицера Минобороны

В Краснодаре задержан 48-летний россиянин, завербованный СБУ для совершения теракта против офицера Минобороны РФ. Подозреваемый арендовал квартиру в Москве для слежки и подготовил дрон со взрывчаткой, а также средства маскировки. Преступление предотвращено спецслужбами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ России пресекли подготовку террористического акта в Московском регионе. В Краснодаре задержан 48-летний гражданин России, который по заданию Службы безопасности Украины планировал покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, злоумышленник намеревался совершить диверсию в момент, когда офицер будет входить в подъезд жилого дома. Для реализации плана кураторы из СБУ снабдили задержанного дроном, оборудованным самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.

Подозреваемый арендовал квартиру в Москве, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за домом и передвижениями военного. Кроме того, для маскировки во время совершения преступления мужчина приобрел накладные усы, бороду и очки.